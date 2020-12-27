Применение ЗРК «Тор» армянской армией попало на видео

Армия Армении в Нагорном Карабахе показала, как применяют зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Тор». Запуск снаряда попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

ЗРК «Тор» является всепогодным тактическим комплексом, предназначенным для прикрытия важных объектов и сухопутных войск. Может работать и в автоматическом режиме, самостоятельно контролируя заданное воздушное пространство.

Ранее экс-министр обороны Армении Сейран Оганян назвал причины поражения в Нагорном Карабахе. По его мнению, ими стали нескоординированные решения командования и властей страны. По мнению Оганяна, верная оценка военно-политических реалий могла бы предотвратить дальнейшую катастрофу на фронте.

9 ноября 2020 года лидеры Армении, Азербайджана и России подписали совместное заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Под контроль Баку перешел ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов. Вдоль линии разграничения и коридора, связывающего Армению и Карабах, в настоящее время несут службу российские миротворцы.