Азербайджан заявил о нападении армян в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана заявило о нападении армянской вооруженной группы на его позиции в Нагорном Карабахе, передает ТАСС.

«27 декабря в 15:30 незаконная вооруженная группа армян из шести человек совершила нападение на подразделения азербайджанской армии в направлении села Агдам Ходжавендского района. В результате погиб один военнослужащий, еще один ранен», — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее сообщалось о боестолкновениях армянских и азербайджанских военнослужащих. В Ереване опровергли эту информацию.

В начале декабря было официально зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Карабахе.

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. За несколько недель азербайджанской армии удалось занять ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.

9 ноября лидеры Азербайджана, Армении и России подписали совместное заявление о прекращении огня. Воюющие стороны остались на занятых позициях. Позже под контроль Баку были переданы еще три района.