Армения опровергла сообщения о новых боях в Карабахе

Министерство обороны Армении опровергло сообщения о новых боях в Гадрутском районе Нагорного Карабаха. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщает «Sputnik Армения».

О боестолкновениях между армянскими и азербайджанскими военнослужащими возле села Тог передавали СМИ. По некоторым данным, с обеих сторон есть погибшие и раненые.

В Ереване отметили, что Тог контролируют азербайджанские Вооруженные силы.

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«Армия обороны Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республики. — прим. «Ленты.ру») строго придерживается режима прекращения огня. Ни одно подразделение на данном участке ни в каких операциях не участвовало. Более того, не было зафиксировано ни одного инцидента, связанного с подразделениями Армии обороны Арцаха», — заявили в армянском Минобороны.

При этом ведомство дополнительно уточнит некоторую информацию.

11 декабря в Гадрутском районе было зафиксировано нарушение режима прекращения огня.

9 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении приняли совместное заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся в конце сентября. По условиям документа Баку вернул контроль над некоторыми территориями, потерянными в начале 1990-х годов.