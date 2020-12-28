Песков ответил на вопрос о семье Путина

В жизни президента России Владимира Путина нет практически никакой «завесы тайны», все знают о его работе и месте жительства, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его комментарий приводит ТАСС в понедельник, 28 декабря.

Однако часть информации президент предпочитает не раскрывать, напомнил Песков в ответ на вопрос о семье Путина.

«Да, у него есть дочери. Кто они — он предпочитает не выпускать в публичное поле, он и сам неоднократно объяснял почему. Он достаточно последователен в этой своей позиции, и многие граждане воспринимают это с пониманием», — сказал он.

17 декабря, в ходе ежегодной пресс-конференции, Владимир Путин прокомментировал расследование о Кирилле Шамалове, где упоминаются якобы его зять и дочь. Президент отметил, что прочитать материал о его близких невозможно.

Целью публикаций Путин назвал месть и попытку повлиять на общественное мнение в стране.

Российский лидер неоднократно говорил, что не желает подробно распространяться о жизни своей семьи. Между тем в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в 2017-м он рассказал, что его дочери замужем, а их карьера не связана с политикой или крупным бизнесом. В том же году президент рассказал, что, несмотря на слухи, его дочери находятся в Москве и занимаются наукой и образованием.