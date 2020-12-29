Россиянин украсил дом и впечатлил пользователей сети

Житель города Лабинска Краснодарского края украсил свой частный дом сверкающими гирляндами и фигурой Санта-Клауса, чем впечатлил пользователей сети. Подписчики оценили работу и сравнили участок с резиденцией Деда Мороза. Сын россиянина рассказал о праздничном декоре аккаунту «Типичный Краснодар» в Instagram.

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Новогоднее убранство появилось на улице Революционной. Мужчина отметил, что его отец уже на протяжении пяти лет перед зимними праздниками ярко украшает дом, а последние три года участвует в местном конкурсе декора и занимает первое место. В этот раз россиянин повесил на забор гирлянды, часть из которых сложил в виде елки и оленя. Владелец также повесил над навесом сверкающую надпись в виде поздравления с Новым годом. Сын отметил, что все элементы декора, за исключением гирлянд, отец делает своими руками.

Подписчики похвалили автора проекта и просили провести для них экскурсию. Пользователи назвали мужчину «Дедом Морозом нашего времени» и поблагодарили его за праздничное настроение. Некоторые участники обсуждения сравнили увиденное с убранством казино, а другие поинтересовались, какая сумма будет у хозяина в квитанции на оплату электроэнергии после новогодних праздников.

Ранее в декабре гей-пара из английского графства Сомерсет накануне Рождества превратила свой дом в сказочный зимний замок и по вечерам включала иллюминацию, за которой наблюдали сотни людей. Таким способом супруги собирали средства и отдавали их на благотворительность. Однако вскоре британцы пожаловались на семью в полицию и заявили, что участники акции наблюдали за представлением, не соблюдая при этом социальную дистанцию.

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