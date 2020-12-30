Россиян предупредили о риске попадания в дома пауков и клопов вместе с елками

Граждане, приобретающие контрафактные живые елки, рискуют принести домой клопов, пауков, паутинных клещей и жуков-короедов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления МВД России по Псковской области.

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Как отмечают в МВД, сотрудники полиции проверяют у продавцов елок наличие сопроводительных документов на новогодний товар. Приобрести качественные ели можно на елочных базарах. «Но перед праздником появляется немало нелегальных торговцев, — предупреждают правоохранители. — Опасность живой красавицы без документов — это клопы, пауки, паутинные клещи, жуки-короеды. Такие неприятные "подарки" в тепле квартиры могут выползти из дерева, добытого браконьерами».

Полицейские рекомендуют перед покупкой просить у продавца документы, чтобы выяснить, где произрастало дерево и как оно попало в продажу. Они также напоминают о существовании административной ответственности за самостоятельную незаконную вырубку деревьев. Для юридических лиц соответствующий штраф составляет от 200 тысяч рублей, для граждан — 3 тысячи рублей.

Ранее в декабре в Роспотребнадзоре перечислили главные признаки качественной елки. О качестве может свидетельствовать ровный, достаточно толстый ствол без трещин, гибкие ветви, насыщенного изумрудного цвета эластичные иголки, которые крепко держатся на ветках, а также одна макушка. Покупать новогоднее дерево специалисты посоветовали в последней декаде декабря.

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