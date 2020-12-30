Доступ на Красную площадь в Москве ограничат в новогоднюю ночь

В Москве 31 декабря с 18:00 ограничат доступ на Красную площадь. Об этом сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, передает ТАСС.

В департаменте меры объяснили пандемией коронавируса и действием в столице режима повышенной готовности.

В полицейском главке агентству уточнили, что расположенный на Красной площади ГУМ-каток 31 декабря будет работать до 19:00.

Из-за эпидемиологической ситуации, вызванной коронавирусом, в Москве отменили новогодние елки и массовые гуляния, эти же меры применят во время рождественских праздников. Улицы и площади города украсят иллюминацией для создания новогодней атмосферы. Сообщалось, что катки столицы, в том числе на Красной площади, ВДНХ и в Парке Горького, будут функционировать в обычном режиме, однако уточнялось, что время их работы может измениться в зависимости от требований Роспотребнадзора.

26 ноября мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 15 января 2021 года ограничения, срок которых должен был истечь 29 ноября. Согласно им, москвичам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями предстоит оставаться дома, а предприятия должны обеспечить дистанционную работу минимум 30 процентов персонала. Кроме того, будут закрыты досуговые учреждения для детей.

До 15 января в Москве также ограничена с 23:00 до 06:00 работа баров, ресторанов и ночных клубов. По ночам они смогут обслуживать клиентов навынос и выдавать заказы курьерам. Старшеклассники, учащиеся вузов и колледжей переведены на дистанционное обучение, приостановлена работа детских дневных лагерей и развлекательных центров, но проводить мероприятия для детей на свежем воздухе разрешено.

В кинотеатрах, на концертах и в театрах зрительные залы должны быть заполнены максимум на 25 процентов. Культурные, развлекательные и выставочные мероприятия с участием зрителей приостановлены, спортивные будут разрешаться только при согласовании с департаментом спорта и управлением Роспотребнадзора Москвы.