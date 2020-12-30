В Москве бывший сотрудник спецслужб арестован по делу о гостайне

В Москве арестован бывший сотрудник силовых структур Николай Колабухов, которого заподозрили в незаконном получении сведений, составляющих гостайну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Против экс-сотрудника спецслужб возбудили уголовное дело по подпункту «д» части 2 статьи 283.1 («Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, сопряженное с перемещением носителей таких сведений за пределы РФ») УК РФ.

Подробности дела не разглашаются.

Колабухов останется в изоляторе до 28 февраля.

Ранее сообщалось, что на российского генерала, арестованного за незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, завели новое дело. Генерал-майора внутренней службы Муслима Даххаева заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, с 2014 по 2017 год он, возглавляя дагестанское управление ФСИН, распорядился отправить шестерых осужденных из колонии-поселения на ремонтные работы в свой дом и дом своей матери.