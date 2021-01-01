Сборная Канады встретится с Чехией в четвертьфинале молодежного чемпионата мира

Молодежная сборная Канады по хоккею в матче группового этапа чемпионата мира обыграла команду Финляндии со счетом 4:1. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В воскресенье, 3 января, канадцы встретятся с командой Чехии четвертьфинале чемпионата. В ходе игры с финской сборной у канадцев шайбы забросили Дилан Козенс, Дилан Холлоуэй и Пейтон Кребс. У сборной Финляндии отличился Брэд Ламберт.

Соперник сборной Финляндии определится в матче между сборными Швеции и США.

Молодежный чемпионат мира стартовал 25 декабря 2020 года и завершится 5 января 2021 года в Канаде. Действующим чемпионом мира является Канада, сборная России на турнире 2020 года проиграла «кленовым листьям» в финале.