Главный тренер российской молодежки по хоккею рассказал о несправедливости судей

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов рассказал о несправедливости арбитров, которые судили четвертьфинал чемпионата мира с командой Германии. Об этом сообщает РИА Новости.

Ларионов отметил, что по ходу матча обращался к судьям с просьбой быть более справедливыми. Он подчеркнул, что, «если команда доминирует и атакует, она просто не может играть в меньшинстве больше, чем обороняющаяся команда». Тренер добавил, что обратил внимание арбитров на задержки и зацепы со стороны немцев.

Наставник сборной России также объяснил, что команда Германии играла против россиян примерно, как это делали чехи в группе. Он почеркнул, что это более плотная игра, чем привыкла российская команда, поэтому ей было менее комфортно играть в такой хоккей.

Ранее молодежная сборная России обыграла сборную Германии в четвертьфинале чемпионата мира (ЧМ) по хоккею. Встреча, прошедшая в канадском Эдмонтоне, завершилась со счетом 2:1. В российской сборной отличились Василий Пономарев и Данил Башкиров, которые забили немцам в первом и втором периоде соответственно.