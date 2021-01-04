Фетисов объяснил решение не смотреть молодежный чемпионат мира по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов объяснил решение не смотреть молодежный чемпионат мира, который проходит в канадском Эдмонтоне. Его слова приводит RT.

«Я же не сумасшедший, чтобы по ночам следить за хоккеем, к которому не имею отношения», — заметил Фетисов. Он добавил, что, возможно, посмотрит полуфинальный матч сборных России и Канады.

Ранее 4 января российский хоккеист Семен Чистяков рассказал о провокациях, которые преследуют игроков на турнире. Спортсмен заметил, что старается не реагировать, если против него играют грязно или кричат ему что-то нелицеприятное.

Встреча россиян с канадской командой назначена на 5 января, начало — в 02:00 по московскому времени. Во втором полуфинале встретятся команды США и Финляндии. Их матч пройдет также 5 января, но начнется в 05:30 мск.

Фетисов — победитель Олимпийских игр 1984 и 1988 годов. В составе сборной СССР он также семь раз выигрывал чемпионат мира.