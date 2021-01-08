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Суд приговорил осужденную в США россиянку к уже отбытому сроку

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Фото: Andrew Kelly / REUTERS

Суд в Канзасе, США, приговорил россиянку Богдану Осипову, осужденную за похищение и вывоз за пределы США собственных детей и за «вымогательство международного масштаба», к уже отбытому сроку. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что женщина проведет один год под надзором властей. Также суд постановил не взыскивать с Осиповой штрафы и обязал попросить власти России разрешить ее детям приехать в США..

В ноябре 2020 года сообщалось, что россиянку освободили из американской тюрьмы в штате Коннектикут.

7 июня 2019 года Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) признал 38-летнюю россиянку виновной и постановил вернуть детей в США. Ее приговорили к семи годам тюремного заключения.

По версии следствия, в 2014 году Осипова вывезла из страны двоих детей без согласования с мужем. К тому моменту супруги начали бракоразводный процесс. В России женщина родила третьего ребенка: у пары двое совместных детей, старший ребенок рожден от первого брака россиянки. В 2017-м она приехала в Уичито, где и была задержана. Дети продолжали оставаться в России.

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