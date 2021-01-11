В ООН назвали препятствие для прекращения огня во всем мире

Главное препятствие для прекращения огня во всем мире — это недостаток доверия и деструктивные действия внешних сил, которые вмешиваются в военные конфликты. Об этом на 75-м юбилее первой Генассамблеи ООН заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш, его слова передает РИА Новости.

«На нашем пути к миру и глобальному прекращению огня есть две основные сложности. Первая — недостаток доверия. Дефицит доверия — это препятствие, мешающее объединять людей, договариваться и останавливать конфликт. И вторая — деструктивные силы», — сказал глава организации.

Он отметил, что многие страны вмешиваются во внутренние конфликты государств и усугубляют их. В пример Гутерреш привез Ливию, в которой ход конфликта значительно осложнили внешние силы. Он также призвал крупные державы преодолеть разногласия для налаживания порядка на международном уровне.

Кроме того, генсек отметил успехи в некоторых странах. Например, в Сирии, Ливии и Судане. Он подчеркнул, что в Сирии режим прекращения огня держится, хотя ситуация еще далека от совершенной.

Гутерреш также подчеркнул, что в мир возвращается ядерная конфронтация. По его словам, геополитическая напряженность в мире нарастает.