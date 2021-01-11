Названы две главные мечты россиян

Большинство россиян мечтают о здоровье для себя и близких, а также об улучшении жилищных условий. Две главные мечты жителей страны удалось определить в ходе исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также россияне мечтают о путешествиях и достатке. При этом более половины опрошенных знают, когда смогут воплотить свою мечту. Таких 55 процентов. 30 процентов респондентов даже не задумывались о реализации желаемого.

Самой достижимой жители страны считают мечту о счастливой семье и воспитании хороших детей. 85 процентов опрошенных считают возможным прожить честную жизнь, а также завести надежных друзей.

Ранее стало известно, что каждый десятый россиянин в 2021 году ожидает ухудшения ситуации, при этом более половины жителей страны надеются, что следующий год будет лучше предыдущего.