Жители российского города испугались коронавируса и засорили канализацию

В российском городе Абакане (Хакасия) пожаловались на участившиеся засоры канализации, поскольку граждане выбрасывают в нее использованные маски и перчатки. Об этом сообщает REGNUM.

По словам директора городского «Водоканала» Василия Кузнецова, местные жители думают, что средства индивидуальной защиты (СИЗ) в мусорном ведре могут стать источником распространения коронавируса в квартире и, испугавшись, выбрасывают их в унитаз.

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В результате таких действий нарушается как внутренняя канализация дома, так и наружные сети. Работникам станций приходится в экстренном режиме устранять засоры и чистить насосы. Из-за того, что они забиваются масками, может произойти возгорание, предупредили в «Водоканале». При этом объем очистки от СИЗ вырос в три раза, подчеркнули в мэрии.

«Если ситуация будет усугубляться, то пострадают сами собственники жилых помещений, потому что засорами забиваются в первую очередь стояки дома, участки канализационной сети до первого канализационного колодца», — отметил Кузнецов.

Ранее в одной из многоэтажек Воронежа образовался бассейн из фекалий — подвал затопило канализационными нечистотами. Сотрудники коммунальных служб заявили, что это произошло по вине жильцов, которые выбрасывали в систему стоков крупный мусор.

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