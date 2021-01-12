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Подавшей в отставку главе Якутии присвоили звание

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Сардана Авксентьева
Сардана Авксентьева
Фото: страница Сарданы Авксентьевой в Facebook

Глава Якутии Айсен Николаев присвоил подавшей в отставку мэру Якутска Сардане Авксентьевой звание «Заслуженный работник народного хозяйства». Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 12 января.

11 января Сардана Авксентьева объявила о досрочном сложении полномочий по состоянию здоровья. Она призналась, что семья серьезно обеспокоена ее самочувствием. В скором времени глава города собирается ложиться в больницу, где ей проведут ряд операций. В частности, врачи диагностировали у политика проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Градоначальник также добавила, что намерена остаться в политической жизни города, но работать на общественных началах.

Николаев, в свою очередь, пожелал Авксентьевой скорейшего выздоровления. Временно исполняющим обязанности главы города будет назначен Евгений Григорьев, первый заместитель мэра по развитию территорий, уточнил он. Григорьев уже подтвердил готовность участвовать в выборах главы города.

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