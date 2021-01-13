Глава UFC назвал дату боя с участием Нового Хабиба

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал дату нового поединка с участием шведского бойца смешанного стиля (ММА) Хамзата Чимаева по прозвищу Новый Хабиб. Об этом сообщает MMA Junkie.

Поединок спортсмена с британцем Леоном Эдвардсом должен возглавить турнир, который пройдет 13 марта. Где состоятся соревнования, пока неизвестно.

Ранее бой Чимаева с Эдвардсом дважды срывался. Сначала коронавирус обнаружили у британца, затем — у шведского спортсмена.

Чимаеву принадлежит рекорд UFC: швед сумел одержать три победы за 66 дней. Все три схватки Новый Хабиб завершил досрочно. Всего за карьеру в ММА он провел девять поединков и одержал девять побед.

Спортсмен перебрался в Швецию в юном возрасте. Он является уроженцем Чечни.