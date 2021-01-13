ООН высказалась о блокировке соцсетей Трампа

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал решение Twitter заблокировать на постоянной основе аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. Свое мнение он высказал на брифинге в среду, 13 января, передает ТАСС.

Дюжаррик напомнил, что все средства по сдерживанию опасных и ненавистнических заявлений должны строго соответствовать международным нормам по соблюдению прав человека. При этом такие обязательства есть у правительств, которые подписывают соглашения, но нет у корпораций. «Есть руководство ООН по бизнесу и правам человека, в котором сказано, что компании должны предотвращать нарушения прав человека», — отметил представитель организации.

Он заключил, что подобная ситуация требует обсуждения со всеми заинтересованными сторонами.

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7 января основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что Трампа оставят без соцсети до конца его президентского срока. 9 января Twitter бессрочно заблокировал его аккаунт из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Кроме того, руководство сервиса микроблогов пообещало заблокировать аккаунт любого пользователя, предоставившего слово президенту США.

Блокировки каналов коммуникации, используемых сторонниками Трампа, начались после восстания, которое они устроили 6 января. Они ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенату и палате представителей пришлось прервать заседание, на котором планировалось утвердить итоги голосования коллегии выборщиков. В результате протеста погибли пять человек.