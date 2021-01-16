Россиянка получила посылку с тряпками вместо заказанных планшетов

Жительница Сахалина получила посылку с тряпками вместо заказанных планшетов. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД.

14 января в полицию обратилась 42-летняя жительница села Адо-Тымово. Она рассказала, что заказала по объявлению в социальной сети два детских планшета. Вскоре ей позвонил мужчина, представившийся консультантом, и сообщил, что заказ отправлен. Россиянка заплатила за посылку около 4,5 тысячи рублей. Вскрыв ее, она обнаружила, что вместо планшетов в коробке лежат тряпки и детская шапка.

Аналогичная история произошла с жителем того же села, который по объявлению в соцсети заказал два рыбацких костюма, заплатив за посылку более четырех тысяч рублей. При вскрытии упаковки он также обнаружил тряпки. По двум фактам возбуждены уголовные дела.

Ранее британка Элли Джоно приобрела на сайте популярного бренда PrettyLittleThing новые бежевые плавки модели Glitter Waist Tanga за шесть фунтов стерлингов (600 рублей). После распаковки посылки она обнаружила, что на купальнике присутствуют пятна. Девушка сделала вывод, что до нее вещь уже носил другой владелец, после чего оформил возврат.