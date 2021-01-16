Россия
 
Последние новости
Франция прокомментировала выход России из Договора по открытому небу
Роднина упрекнула Плющенко в слабости
Мужчина жестоко избил свою пленницу ножкой стула за отказ заниматься сексом
Россиян предупредили об опасности хранения елки в квартире до весны
В России заявили о готовности исследовать «Спутник V» на онкобольных
Министр здравоохранения США подал в отставку после атаки на Капитолий
Кошка в море три недели питалась конфетами и выжила
Раскрыто условие для получения пенсии больше 30 тысяч рублей
Российский подполковник и его жена умерли во время БДСМ-сессии
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянка получила посылку с тряпками вместо заказанных планшетов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: pixabay.com

Жительница Сахалина получила посылку с тряпками вместо заказанных планшетов. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД.

14 января в полицию обратилась 42-летняя жительница села Адо-Тымово. Она рассказала, что заказала по объявлению в социальной сети два детских планшета. Вскоре ей позвонил мужчина, представившийся консультантом, и сообщил, что заказ отправлен. Россиянка заплатила за посылку около 4,5 тысячи рублей. Вскрыв ее, она обнаружила, что вместо планшетов в коробке лежат тряпки и детская шапка.

Аналогичная история произошла с жителем того же села, который по объявлению в соцсети заказал два рыбацких костюма, заплатив за посылку более четырех тысяч рублей. При вскрытии упаковки он также обнаружил тряпки. По двум фактам возбуждены уголовные дела.

Ранее британка Элли Джоно приобрела на сайте популярного бренда PrettyLittleThing новые бежевые плавки модели Glitter Waist Tanga за шесть фунтов стерлингов (600 рублей). После распаковки посылки она обнаружила, что на купальнике присутствуют пятна. Девушка сделала вывод, что до нее вещь уже носил другой владелец, после чего оформил возврат.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Девушка заказала куртку в интернете за 125 тысяч рублей и рассмеялась от горя
Девушка заказала пиццу вместо праздничных блюд от родственников и объяснилась
Девушка примерила заказанное онлайн платье, рассмеялась и прославилась в TikTok
Рукава купленного в интернете свитера рассмешили и прославили его хозяйку