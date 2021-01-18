Российскому артисту Филиппу Киркорову потребовали запретить въезд в Литву. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что литовское министерство иностранных дел обратилось в департамент миграции с просьбой включить музыканта в перечень иностранцев, которые не могут въезжать на территорию страны. Ранее глава МИД Габриэлюс Ландсбергис рассказал, что 15 января прошло совместное заседание комитета национальной безопасности и обороны сейма и литовского совета по культуре, в котором обсуждалась возможность включения Киркорова в черный список и введения санкций в отношении певца.

15 января стало известно, что въезд хотят запретить не только Филиппу Киркорову, но и Михаилу Шуфутинскому. Тогда глава МИД отметил, что причиной для беспокойства у руководства страны стало то, что организаторы концертов звезд получали субсидии из литовского совета по культуре за несостоявшиеся или отложенные мероприятия в Прибалтике. По его мнению, власти Литвы должны были отыскать четкие юридические основания для запрета на въезд артистов, несмотря на то, что «музыкальные пристрастия могут быть разными».