«Арсенал» одержал разгромную домашнюю победу и вышел на десятое место в АПЛ

«Арсенал» на своем поле обыграл «Ньюкасл» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 18 января, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Пьер-Эмерик Обамеянг, еще один мяч забил Букайо Сака.

Победа позволила «Арсеналу» набрать 27 очков и выйти на десятое место в чемпионате. «Ньюкасл» имеет в активе 19 очков и находится на 15-й позиции.

«Арсенал» в следующем туре 26 января на выезде сыграет с «Саутгемптоном». «Ньюкасл» тремя днями раньше на чужом поле встретится с «Астон Виллой».