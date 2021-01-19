Месси дисквалифицировали за удар соперника по лицу

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) дисквалифицировала нападающего «Барселоны» Лионеля Месси на два матча. Об этом сообщает Sport.es.

Такое наказание игрок получил за удар соперника по лицу в финальном матче за Суперкубок страны против «Атлетика». Инцидент произошел в дополнительное время. Победу со счетом 3:2 одержал клуб из Бильбао, а Месси получил красную карточку, ставшую для него первой в карьере за «Барселону».

Месси избежал длительной дисквалификации. Сообщалось, что срок отстранения аргентинца мог достичь 12 матчей.

Летом 2020-го Месси пытался досрочно расторгнуть контракт с каталонским клубом. Нападающий вступил в конфликт с руководством «Барселоны» из-за недовольства ситуацией в команде, но в итоге его убедили остаться до конца действующего соглашения, истекающего в конце сезона. Главным претендентом на Месси считается английский «Манчестер Сити».