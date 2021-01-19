Тупицкий стал подозреваемым по делу Конституционного суда Украины

Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий официально стал подозреваемым по делу о подкупе свидетеля. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

В отношении судьи возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по факту самовольного занятия земельного участка в Крыму, а также государственной измены.

Сотрудники Управления государственной охраны Украины сегодня снова не пускали его на рабочее место.

В декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца. В Конституционном суде посчитали, что глава государства вышел за рамки своих полномочий, и председатель обязан продолжать работу в соответствии с Конституцией.

Сам Тупицкий подтвердил наличие у него участка в Крыму, но заявил, что не знает, как его задекларировать на Украине. Он также назвал возбуждение уголовных дел давлением на него.

В конце октября 2020-го Государственное бюро расследований вызвало Тупицкого на допрос по делу об оказании влияния на деятельность хозяйственных судов ради вынесения ими неправосудных решений. Тупицкий на допрос не явился.

Ранее Конституционный суд заблокировал электронное декларирование доходов высших чиновников и лишил Национальное агентство по противодействию коррупции части полномочий. В Европейском союзе выразили обеспокоенность решением, оно может стать основанием для приостановления безвизового режима с Украиной. Вскоре после этого Зеленский внес в Верховную Раду законопроект с требованием признать его не имеющим юридической силы и прекратить полномочия судей.