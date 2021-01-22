«Ливерпуль» проиграл дома в АПЛ впервые за три года и девять месяцев

«Ливерпуль» на своем поле проиграл «Бернли» в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 21 января, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей единственный мяч с пенальти в концовке встречи забил Эшли Барнс.

Ливерпуль потерпел первое домашнее поражение в АПЛ за три года и девять месяцев. Последний раз красные проигрывали на своем поле «Кристал Пэлас» в апреле 2017-го. Клуб имеет в активе 34 очка и занимает четвертое место. «Бернли» набрал 19 очков и вышел на 16-ю позицию.

«Ливерпуль» в следующем туре 28 января на выезде сыграет с «Тоттенхэмом». «Бернли» днем раньше на своем поле примет «Астон Виллу».