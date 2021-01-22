Продажи новых квартир в Москве резко увеличились

В Москве на первичном рынке жилья в декабре 2020-го зарегистрировали 10,65 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) — в полтора раза больше (плюс 53 процента), чем год назад. За месяц число оформленных ДДУ резко — практически на четверть — увеличилось, говорится в материалах столичного управления Росреестра, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Всего за 2020 год в столице зарегистрировали 111,12 тысячи сделок в новостройках (учитываются продажи новых квартир и нежилых помещений) — на 6 процентов больше, чем за 2019 год.

«На колебания спроса [на жилье] в течение года влияли карантинные меры, удаленный режим работы, переход на сделки онлайн, — отмечают в Росреестре. — При этом, несмотря на значительное сокращение числа регистраций с апреля по июнь, четвертый квартал установил новый рекорд в жилом фонде — почти 30 тысяч сделок, тем самым закрыв год в плюсе».

Ранее в январе была названа минимальная для покупки квартиры в Москве зарплата — 60 тысяч рублей в месяц. По словам руководителя направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антона Красильникова, приобретение жилья в столице при таком уровне заработка стало возможным после запуска программы льготной ипотеки.

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