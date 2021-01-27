Стало известно о попытках представителей Голливуда дать взятки ради вакцины

Влиятельные представители Голливуда используют свое влияние и связи, а также предлагают врачам взятки, чтобы одними из первых и без очереди получить вакцину от коронавируса. Об этом пишет Variety.

По данным издания, из-за плохой организации вакцинации и малого числа доз знаменитости и богатые люди активно пытаются найти возможность привиться в обход обычных процедур. Как рассказал доктор Роберт Хёйзенга (Robert Huizenga), бывший врач команды «Лос-Анджелес Рейдерс», а также «Доктор Х», отдельные люди предлагают более 10 тысяч долларов, лишь бы получить вакцину.

«Нам предлагали взятки. (...) Были и случаи, когда люди пытались временно оказаться в числе работников медицинской сферы или сотрудниками дома престарелых, чтобы получить право на первоочередную вакцинацию», — пояснил врач. Он добавил, что среди пытавшихся подсуетиться было много представителей сферы развлечений. Однако Хёйзенга полагает, что винить их в таком поведении неправильно, поскольку удобных условий для получения прививки правительство не создало.

В то же время доктор Арт Каплан (Art Caplan), директор отдела медицинской этики Медицинской школы Нью-Йоркского университета, считает, что с подобным поведением мириться нельзя. По его словам, вакцину ждут и пожилые люди, и медработники, при этом у богатых гораздо больше возможностей изолироваться и подождать большей доступности доз.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден собрался закупить по сотне миллионов доз вакцин от коронавируса у компаний Pfizer и Moderna.

Вечером 26 января число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире достигло отметки в 100 миллионов. Больше всего заболевших COVID-19 зафиксировано в США — свыше 25,3 миллиона.