Норвежского тренера удивило отношение россиян к Большунову после стычки с финном

Тренера сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрика Мюра Носсума удивило отношение россиян к Александру Большунову после стычки с финном Йони Мяки на этапе Кубка мира в финском Лахти. Его слова приводит NRK.

Носсум заявил, что, если бы Большунов был норвежцем, то не отделался бы дисквалификацией на одну гонку за случившееся. Его удивили внутренние правила российской федерации, представители которой встали на сторону лыжника. «У нас были бы внутренние санкции. Это означало бы маленький уик-энд на гауптвахте», — подытожил тренер.

25 января стало известно о том, что на Большунова подали заявление в полицию. По словам финского юриста Оскара Линдберга, россиянину грозит до двух лет тюрьмы.

Стычка между Большуновым и Мяки произошла на финише эстафеты 24 января. Финн подрезал Большунова, в результате чего россиянин толкнул соперника и ударил его палкой. После финиша Большунов сбил Мяки с ног. Из-за неспортивного поведения Большунова Евгений Белов, Денис Спицов и Алексей Червоткин были лишены бронзовых наград в эстафете. Большунов сказал, что сожалеет о поступке и пообещал не повторять такого в будущем.

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