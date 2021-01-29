«Ливерпуль» прервал пятиматчевую серию без побед в АПЛ в игре с «Тоттенхэмом»

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Тоттенхэм» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 29 января, и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Роберто Фирмино, Трент Александер-Арнольд и Садио Мане. У хозяев забитый мяч на счету Пьера-Эмиля Хейберга.

«Ливерпуль» прервал пятиматчевую серию без побед в АПЛ, набрал 37 очков и вышел на четвертое место. В активе «Тоттенхэма» на четыре очка меньше, клуб занимает шестую позицию.

«Ливерпуль» в следующем туре 31 января на выезде сыграет с «Вест Хэмом». «Тоттенхэм» в тот же день на чужом поле встретится с «Брайтоном».