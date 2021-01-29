В России ответили на обвинения Госдепа США в применении химоружия

Посол России в США Анатолий Антонов ответил на обвинения Госдепа, согласно которым Москва якобы виновна в применении химоружия. Его цитирует РИА Новости.

Антонов подчеркнул, что за рубежом не в первый раз выдвигают «огульные обвинения» в адрес России. Он напомнил, что они не подкреплены фактическими доказательствами.

«Мы неоднократно просили зарубежных партнеров поделиться информацией и предлагали наладить профессиональный диалог с целью прояснения истины. Однако наши призывы продолжают оставаться безответными», — заявил дипломат. Он заметил, что Москва полностью ликвидировала запасы боевых отравляющих веществ, и это подтверждала Организация по запрещению химоружия. При этом США своего обязательства все еще не выполнили.

Ранее госсекретарь Штатов Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон изучает предполагаемое использование химического оружия в отношении Алексея Навального.

Самочувствие Алексея Навального резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву 20 августа, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов вещества из группы «Новичок». Российские врачи, которые также провели исследования, ядов не обнаружили. После выздоровления Навальный заявил о причастности российского руководства к его отравлению.

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