МИД назвал срежиссированными заявления Запада о несанкционированных акциях

МИД России назвал срежиссированными заявления Запада о несанкционированных протестах, которые прошли в стране 23 января. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

«Мы обратили внимание на практически выпущенные синхронно, как под копирку, заявления западных политиков по ситуации вокруг незаконных акций, которые проходили на территории нашей страны, и по другим российским внутренним вопросам», — заявила она.

По словам Захаровой, западные официальные лица тренировались в составлении «красивых фраз», все они были похожи. Представитель МИД также удивилась критике западных стран, поскольку там полиция применяет и слезоточивый газ, и водометы, и резиновые пули в отношении мирных граждан.

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».

Алексея Навального перевезли в Берлин 22 августа 2020-го. За два дня до этого, во время перелета из Томска в Москву, он почувствовал себя плохо, самолет экстренно посадили в Омске. Затем пациента отправили в немецкую клинику «Шарите», где местные врачи заявили об обнаружении в организме Навального вещества из группы «Новичок». 17 января 2021 года он вернулся в Россию и был задержан в аэропорту Шереметьево. На следующий день суд на выездном заседании в подмосковных Химках арестовал его на 30 суток.

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