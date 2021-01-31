Месси отреагировал на утечку данных о сумме контракта в «Барселоне»

Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси намерен подать в суд на газету El Mundo после публикации о сумме контракта игрока. Об этом сообщает RAC 1.

Месси отреагировал на утечку данных из личного контракта с каталонцами. Согласно данным RAC 1, представитель 33-летнего игрока готовит жалобу на издание. Ранее 31 января «Барселона» выступила с заявлением по поводу обнародованных El Mundo информации о контракте. Сине-гранатовые отрицают причастность сотрудников клуба к утечке данных.

El Mundo раскрыл детали королевского контракта Месси в «Барселоне». Как следует из заметки, общая сумма выплат, положенная аргентинцу, составит почти 556 миллионов евро.

Летом 2020-го Месси намеревался покинуть каталонцев. Однако руководство Барселоны сумело уговорить футболиста остаться в клубе. Срок действия нынешнего соглашения истекает летом 2021-го.

Месси переподписал контракт с клубом в 2017 году. В составе «Барселоны» он десять раз выигрывал чемпионат Испании.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



