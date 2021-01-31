Песков заявил о попытке Путина докричаться до здравого смысла политиков

Выступление президента России Владимира Путина на «давосской неделе» было «попыткой докричаться до здравого смысла политиков», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Его слова приводит ТАСС.

Песков сказал, что не может согласиться с мнением некоторых политологов, назвавших речь Путина предостережением насчет давления на Россию. В пример он привел Мюнхенскую речь президента, которую «восприняли в штыки и как некое выступление, исполненное конфронтации». «И в этот раз тоже никакой конфронтации и никакого предостережения. Это просто именно попытка докричаться до здравого смысла политиков», — отметил представитель Кремля.

По его мнению, в выступлении на «давосской неделе» Путин очень четко и стройно обозначил все проблемы, с которыми миру предстоит сталкиваться. «До сих пор с таким анализом не выступал ни один мировой лидер», — подчеркнул Песков.