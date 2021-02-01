В Арктике начали добывать криптовалюту. Основатель самого северного в России майнинг-отеля BitCluster Nord 37-летний Виталий Борщенко рассказал, как устроена работа криптофермы в Арктике. Бизнес Виталия и его друзей приносит им миллионы рублей прибыли в год, пишет Forbes.

Майнинг — это генерация криптовалюты при помощи решения математических задач. Только тогда, когда задача решена, создается криптовалюта. В традиционные деньги ее можно перевести в криптовалютных обменниках, например: LocalBitcoins, BestChange, HotExchange и других.

Владельцы майнинг-отелей получают прибыль на продаже электричества и сдаче мест под оборудование. Они не зарабатывают на майнинге, а лишь предоставляют услуги классических дата-центров, поясняет издание.

Строительство отеля BitCluster Nord длилось до октября 2020 года. Дата-центры доставляли по Енисею, а потом заселяли их оборудованием клиентов отеля. Запуск стоил основателям 90 миллионов рублей. Когда станция была создана — спрос на биткоин начал расти. В октябре 2020 года курс криптовалюты превысил отметку в 11 тысяч долларов.

По словам Борщенко, у локации в Норильске был существенный минус — сообщение с другими российскими регионами организовано только по воздуху и воде. Оборудование для отеля можно было перевезти речным сообщением с июня по октябрь. Электричество в Норильске оказалось дешевле, чем в другой планируемой локации — этот плюс перевесил все минусы, отметил Борщенко.

Борщенко убежден, что подразделение в Норильске окупится уже в 2021 году, для этого бизнесмены планируют увеличить мощность фермы, чтобы клиенты смогли добывать до шести биткоинов в день. Всего фермы BitCluster обслуживают примерно 13 тысяч устройств. По текущему курсу, который составляет 31,3 тысячи долларов за биткоин, они добывают в день 8-9 биткоинов.

30 января стало известно, что биткоин начал дешеветь после резкого роста более чем на 10 процентов. Сейчас самая популярная криптовалюта потеряла в стоимости на 1,48 процента, на данный момент за кибермонету предлагают 33 753 долларов.

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