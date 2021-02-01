Кремль отреагировал на призыв к Байдену ввести санкции против ряда россиян

Обращение Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) к президенту США Джо Байдену с призывом ввести санкции против нескольких десятков российских бизнесменов и политиков подтверждает его статус иностранного агента, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 1 февраля.

«Фонд де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иностранного агента», — отреагировал Песков.

В Совете Федерации и Общественной палате (ОП) сочли призыв ФБК госизменой. Сенатор Владимир Джабаров призвал Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Генеральную прокуратуру обратить внимание на высказывания представителей фонда, «потому что все это напоминает измену Родине».

Ранее ФБК попросил президента США Джо Байдена принять ограничительные меры в отношении 35 высокопоставленных россиян, приближенных к президенту Владимиру Путину. В частности, речь шла о бизнесмене Романе Абрамовиче, главе Минздрава Михаиле Мурашко, главе ФСБ Александре Бортникове, пресс-секретаре президента Дмитрии Пескове.