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Определена причина особо опасного рака крови

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Фото: Public Domain / Wikimedia

Исследователи онкологического центра Йельского университета в США обнаружили молекулярный механизм, который предотвращает развитие особо опасного рака крови, устойчивого к лечению. Результаты работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Кратко об этом рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Ученые определили, что в злокачественных иммунных клетках B-клеточного острого лимфобластного лейкоза (B-ALL) наблюдаются повышенные уровни лактоназы PON2, обладающей антиоксидантными свойствами. Оказалось, что молекула способствует выработке энергии, обеспечивая рост злокачественных клеток за счет усвоения глюкозы. Это происходит благодаря тому, что из стоматина высвобождается переносчик глюкозы-1.

Таким образом, PON2 имела решающее значение для поглощения глюкозы раковыми клетками и выработки ими энергии, а потеря PON2 предотвратила развитие лейкемии. При этом высокие уровни лактоназы были причиной более агрессивного течения болезни.

По словам исследователей, ферментативная активность PON2 может быть мишенью для препаратов, предназначенных для избирательного уничтожения B-ALL клеток.

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