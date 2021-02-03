Оценены шансы Овечкина превзойти Гретцки

Обладатель Кубка Стэнли-1996 Валерий Каменский оценил шансы российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина превзойти по результативности легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Его слова приводят «Известия».

По мнению бывшего игрока, такая возможность у россиянина есть, несмотря на то, что из-за пандемии в прошлом сезоне было сыграно меньше матчей, чем должно. «Надо просто не думать об этом, а продолжать работать и играть, как умеешь. Уверен, Овечкин сам это понимает и будет продолжать показывать свой лучший хоккей», — заметил Каменский.

В матче против «Бостон Брюинс» 31 января Овечкин забросил свою 708-ю шайбу в лиге и сравнялся с занимающим седьмое место по этому показателю канадцем Майком Гартнером. До рекорда Гретцки россиянину осталось 186 шайб.

Ранее в январе Овечкин был вынужден пропустить четыре игры из-за дисквалификации. Руководство НХЛ запретило ему, а также форварду Евгению Кузнецову, защитнику Дмитрию Орлову и голкиперу Илье Самсонову тренироваться из-за посиделок в отеле. Сообщалось, что игроки общались друг с другом в гостиничном номере без масок, не соблюдая социальную дистанцию.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м россиянин привел «Кэпиталс» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли.