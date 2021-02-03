В РУСАДА отреагировали на отказ WADA обжаловать решение CAS

Исполняющий обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов отреагировал на отказ Всемирного антидопингового агентства (WADA) обжаловать решение Спортивного арбитражного суда (CAS). Его слова приводит РИА Новости.

Буханов заявил, что в РУСАДА были готовы к любому развитию событий, поэтому опасений не было. Он подчеркнул, что российская сторона также отказалась от апелляции, потому что стремится наладить тесное взаимодействие с WADA. «В итоге у нас общая задача — защищать права "чистых" спортсменов», — заключил Буханов.

3 февраля сообщалось, что WADA не обжаловало вердикт суда, хотя срок подачи апелляции уже истек. В международной организации подчеркнули при этом, что по-прежнему разочарованы отказом CAS удовлетворить все ее требования.

17 декабря 2020 года года CAS утвердил двухлетний запрет на выступление российских спортсменов под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах. Кроме того, в течение этого срока Россия не сможет проводить такие турниры.

В декабре 2019-го исполком WADA постановил лишить Россию права проводить Олимпиады и чемпионаты мира сроком на четыре года. Предполагалось, что отечественные спортсмены будут выступать на этих стартах только под нейтральным флагом. РУСАДА было лишено статуса соответствия.