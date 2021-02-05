Боец MMA нокаутировал оппонента за минуту

Пакистанский боец смешанного стиля (MMA) Ахмед Муджтаба нокаутировал оппонента из Индии Рахула Раджу на турнире One Championship. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте организации.

Пакистанец досрочно завершил противостояние. Он нокаутировал соперника за минуту. Муджтаба одержал восьмую победу в карьере при двух поражениях. Турнир прошел в Сингапуре.

30 января в рамках One Championship: Unbreakable II кореец Вон Квон добился победы над представителем Китая Руй Ченом. Решающий удар пришелся по корпусу оппонента.

Тогда же 30 января прошли и поединки по правилам кикбоксинга. Российский боец Бейбулат Исаев нокаутировал серба Михайло Кецоевича.