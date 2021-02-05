ОКР получил приглашение на участие в Олимпиаде-2022

Олимпийский комитет России (ОКР) получил официальное приглашение на участие в Зимней Олимпиаде в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС.

Приглашение прокомментировал президент комитета Станислав Поздняков. Он подчеркнул, что его не стоит считать простой формальностью. По словам функционера, таким образом позицию по отношению к ОКР выразил Международный олимпийский комитет (МОК).

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд утвердил двухлетний запрет российским атлетам на выступления под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах. В течение этого срока Россия также не сможет проводить международные турниры. Наказание было смягчено после санкций, наложенных Всемирным антидопинговым агентством в декабре прошлого года. Тогда Россию лишили права проводить международные соревнования в течение четырех лет.

Зимние Игры в 2022 году примет Пекин. Соревнования в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля.

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