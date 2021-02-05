В США неизвестный пробрался на авиабазу с самолетом президента

Неизвестный тайком пробрался на расположенную в американском штате Мэриленд авиабазу Эндрюс, используемую для организации перелетов президента США. Об инциденте со ссылкой на официального представителя базы сообщает телеканал ABC.

Уточняется, что на упомянутой базе находится самолет главы государства, Air Force One. «Лицо, не имеющее разрешения, получило доступ на объединенную базу Эндрюс», — сообщил собеседник телеканала. Он добавил, что по факту произошедшего проводится расследование.

Телеканал отмечает, что пока неизвестно, когда именно мужчина наведался на базу. Нет сведений и о том, удалось ли ему добраться до воздушных судов. Глава государства Джо Байден продолжает пользоваться объектом и 5 февраля планирует отправиться в очередной полет, на этот раз в штат Делавэр.