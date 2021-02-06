В Черногории двум россиянам отменили приговор по делу о госперевороте

Апелляционный суд Черногории отменил решение Высшего суда Подгорицы, согласно которому двух россиян — Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова — заочно приговорили к тюремному заключению по делу о госперевороте. Об этом сообщается на сайте Апелляционного суда.

«Судебная коллегия отменила решение суда первой инстанции, поскольку в процедуре его вынесения и в самом приговоре были допущены серьезные нарушения положений уголовного судопроизводства, из-за чего ни фактические, ни юридические выводы не могли быть приняты в приговоре суда первой инстанции», — отмечено в заявлении.

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Изначально Шишмакова и Попова заочно приговорили к 15 и 12 годам заключения. Однако, по данным суда, «существование уголовных преступлений, в которых бы подсудимые были виновны» не было доказано. Приговоры также отменили и лидерам «Демократического фронта» Черногории Андрии Мандичу и Милану Кнежевичу. Материалы дела пообещали отправить на повторное рассмотрение.

О готовившихся терактах в Черногории стало известно в октябре 2016 года. Тогда местные власти задержали 20 граждан Сербии, которые, по версии следствия, перед парламентскими выборами планировали атаки в различных регионах страны. Вскоре за подготовку терактов из Сербии депортировали несколько граждан России. В разрешение конфликта между государствами вмешался секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.