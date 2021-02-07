Российский лыжник упал после столкновения с финном на этапе Кубка мира

Российский лыжник Глеб Ретивых упал после столкновения с финном Вернери Сухоненом во время командного спринта свободным стилем на этапе Кубка мира в Швеции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На одном из поворотов трассы между спортсменами произошел контакт, в результате чего оба оказались на снегу. Лыжники не смогли быстро подняться. В итоге российская команда, которую помимо Ретивых представлял Сергей Устюгов, пришла к финишу девятой и не смогла пробиться в финал соревнований.

24 января на этапе Кубка мира в Лахти между россиянином Александром Большуновым и финном Йони Мяки произошла стычка на финише эстафеты. Финн подрезал Большунова, в результате чего россиянин толкнул соперника и ударил его палкой. После финиша Большунов сбил Мяки с ног. Из-за неспортивного поведения россиянина первая национальная команда была лишена бронзовых наград в эстафете, а на Большунова подали заявление в полицию.