Захарова отреагировала на отказ Украины от вакцины «Спутник V»

Представитель МИД России Мария Захарова высказалась о заявлении президента Украины Владимира Зеленского по поводу отказа украинских властей от российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Она отреагировала на ситуацию на своей странице в Facebook.

Захарова привела отрывок из выступления Зеленского, где тот заявлял о неподтвержденной эффективности российского препарата: в нем он подчеркнул, что «граждане Украины — не кролики», и экспериментировать на них правительство не имеет права.

«На кроликах экспериментируют меньше», — написала дипломат.

2 февраля в медицинском журнале Lancet появились данные о том, что результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» продемонстрировали 91,6-процентную эффективность против коронавируса. Позже издание Bloomberg назвало препарат крупнейшим научным прорывом со времен СССР.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 29 января заявил, что на Украине никогда не зарегистрируют препарат, несмотря на высокие показатели заболеваемости. По последним данным института Джонса Хопкинса, с начала пандемии COVID-19 на Украине заразились 1 291 025 человек.