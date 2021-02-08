Мир
 
Последние новости
Путин заявил о лидерстве России в создании вакцин от коронавируса
Звезда «Мира Дикого Запада» подала заявление в полицию на жену Мэрилина Мэнсона
Российский журналист остался без квартиры и поселился в подъезде
Из здания Мосгорсуда эвакуировали людей 
Партия Зеленского захотела сменить идеологию
Россиянин задушил 13-летнюю дочь подруги
Россиянам напророчили потерю работы
Украина попросила Польшу отдать ей излишки вакцины от коронавируса
Жена получила в подарок пальто от мужа, нашла в нем ключи от Audi и расстроилась
Новости партнеров
Прослушать новость

Захарова отреагировала на отказ Украины от вакцины «Спутник V»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Представитель МИД России Мария Захарова высказалась о заявлении президента Украины Владимира Зеленского по поводу отказа украинских властей от российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Она отреагировала на ситуацию на своей странице в Facebook.

Захарова привела отрывок из выступления Зеленского, где тот заявлял о неподтвержденной эффективности российского препарата: в нем он подчеркнул, что «граждане Украины — не кролики», и экспериментировать на них правительство не имеет права.

«На кроликах экспериментируют меньше», — написала дипломат.

2 февраля в медицинском журнале Lancet появились данные о том, что результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» продемонстрировали 91,6-процентную эффективность против коронавируса. Позже издание Bloomberg назвало препарат крупнейшим научным прорывом со времен СССР.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 29 января заявил, что на Украине никогда не зарегистрируют препарат, несмотря на высокие показатели заболеваемости. По последним данным института Джонса Хопкинса, с начала пандемии COVID-19 на Украине заразились 1 291 025 человек.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Зеленский объяснил отказ от российской вакцины против коронавируса
Зеленского обвинили в проведении вечеринки в разгар карантина
Украина захотела прививать от коронавируса пять миллионов человек в месяц
На Украине рассказали о невозможности регистрации российской вакцины от COVID-19