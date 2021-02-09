В Британии обнаружили вызывающую беспокойство мутацию коронавируса

В Великобритании обнаружили две новые мутации коронавируса, одна из которых вызывает беспокойство ученых. Об этом сообщает Sky News.

Речь идет о штамме SARS-CoV-2, найденном в Бристоле. Он имеет ту же заразность, что и обычный патоген, однако, вероятно, эта мутация позволяет ему сопротивляться иммунитету. «Это значит, что, возможно, вирус до некоторой степени может сопротивляться действию вакцины», — пояснили специалисты.

Еще один вариант коронавируса был зафиксирован в Ливерпуле. В настоящее время он находится в стадии исследования. Тем не менее ученые указывают, что варианты обоих вирусов имеют сходство со штаммом из Южной Африки, хотя не имеют к нему отношения.

7 февраля стало известно, что эффективность вакцины от коронавируса, разработанной британской фармакологической компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, оказалась низкой от штамма COVID-19, обнаруженного в Южной Африке. Власти ЮАР приостановили реализацию плана по вакцинации населения вакциной от коронавируса производства AstraZeneca. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила беспокойство в связи с этими данными.

Новую мутацию коронавируса впервые обнаружили в Великобритании в сентябре 2020 года, но активно она начала распространяться в декабре. Изменения затронули область белка-«шипа» на поверхности коронавируса, отвечающую за прикрепление к клеткам, расположенным в слизистой легких и ряда других органов. К настоящему моменту британский штамм обнаружен более чем в 60 государствах.