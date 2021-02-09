«Вечерняя Москва» прокомментировала историю о поселившемся в подъезде журналисте

Шеф-редактор сайта газеты «Вечерняя Москва» Евгений Левищенко прокомментировал историю о журналисте Тигране Логяне, который якобы работал в издании, а после ухода на пенсию остался без жилья и поселился в подъезде. Мужчина рассказал «Ленте.ру», что Логян не имеет отношения к изданию.

Левищенко попросил не дезинформировать читателей и заявил, что Логян никогда не был сотрудником «Вечерней Москвы». Шеф-редактор также отметил, что публикация пользователя Dmitry Visota на Facebook, который призвал неравнодушных на помощь бездомному, уже удалена.

О судьбе Логяна стало известно ранее в феврале. Тогда Dmitry Visota опубликовал в своем аккаунте пост и рассказал, что перед пенсией журналист жил с родителями и планировал приобрести квартиру в Сочи, но нарвался на мошенников. Вскоре после смерти родителей их квартиру забрала себе сестра Логяна. В итоге мужчина стал жить в подъезде.

Некоторое время спустя Dmitry Visota удалил публикацию, в которой рассказал о проблеме, и вновь обратился к подписчикам. Оказалось, что Логян отказался от помощи. Пользователь назвал сложившуюся ситуацию «медвежьей услугой».

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