Участника шоу «Замуж за Бузову» обвинили в мошенничестве на 18 миллионов рублей

Участника шоу «Замуж за Бузову» Евгения Песенникова обвинили в мошенничестве на сумму 18 миллионов рублей. Психолог Евгения Береза рассказала в Instagram, что стала жертвой Песенникова и что полиция уже подтвердила ее опасения.

Береза рассказала, что Песенников был знакомым ей человеком, так как они вместе учились на одном факультете в МГУ имени Ломоносова. Психолог сообщила, что в 2020 году он «пообещал ей золотые горы» за участие в «отработанной бизнес-схеме». Его партнершей выступила Елена Гребенина, на которую оформили договор займа.

Береза поверила знакомому по университету и в июле передала ему с Гребениной 18 миллионов рублей под обещание в сентябре вернуть 20 миллионов, то есть ту же сумму с процентами. «Спустя несколько месяцев их вранья и увиливания обратилась за помощью в правоохранительные органы», — добавила психолог.

В полиции подтвердили, что Песенников занимается мошеннической деятельностью. По результатам проверки Следственного комитета было возбуждено уголовное дело. Береза уточнила, что Песенников и его сообщница задержаны и помещены под домашний арест до суда.

В телепроекте «Замуж за Бузову» Песенников был указан как гендиректор Business Consulting. Во время личной беседы с Бузовой он признался, что изменял жене. Это возмутило Бузову, однако узнав о том, что у мужчины две дочери, ведущая быстро забыла о собственном негодовании по поводу его недостойного поведения и не стала выгонять из шоу.