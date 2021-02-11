Покровский собор сделали доступным для незрячих и слабовидящих

Покровский собор (Храм Василия Блаженного) в Москве сделали доступным для незрячих и слабовидящих людей, установив две тактильные модели храма на его территории. Об этом говорится в поступившем в «Ленту.ру» 11 февраля пост-релизе.
Отмечается, что это первая в центре Москвы металлическая тактильная модель для незрячих людей. Также еще одна частично разборная модель появилась внутри собора.
Презентация проекта «Покровский собор: территория доступности» состоялась в рамках празднования Дня рождения Исторического музея и 460-летия Храма Василия Блаженного при поддержке программы «Особый взгляд» благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Основная миссия фонда — поддержка крупнейших культурных, образовательных и спортивных институций нашей страны.
«Презентация тактильных моделей Покровского собора — очень значимая и символичная, так как посвящена главному символу нашей страны. Фонд сейчас работает над тем, чтобы все главные архитектурные памятники страны стали доступными для жителей и туристов», — говорится в тексте пост-релиза.
Как рассказала заведующая отделом «Покровский собор» Татьяна Сарачева, на постоянной основе в музейном комплексе проводятся экскурсии для глухих и слабослышащих, незрячих и слабовидящих и людей с особенностями интеллектуального развития. Она добавила, что сегодня Покровский собор присоединился к проекту «ГИМ. Доступно», и теперь на его территории появились две тактильные модели. По ее словам, уличная металлическая модель будет интересна для всех посетителей, так как «только с высоты птичьего полета можно оценить архитектурную композицию этого сложнейшего творения выдающихся зодчих середины XVI столетия».