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В Москве на треть сократится число коек для пациентов с коронавирусом

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Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

К плановой работе возвращаются резервные госпитали на 2,7 тысячи коек и два столичных стационара на две тысячи коек, переоборудованные для лечения зараженных коронавирусом. Таким образом, число койко-мест для пациентов с COVID-19 сократится на треть. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает «Интерфакс».

«Положительная динамика в эпидемиологической обстановке, которую мы наблюдаем в последнее время, позволяет нам вывести из работы с коронавирусом еще около 4,7 тысячи коек», — сказала вице-мэр.

Она уточнила, что к прежнему режиму работы вернутся корпуса городских больниц №52 и №15 имени Филатова. Остановлен прием пациентов и уменьшено количество мест в трех корпусах госпиталей в Сокольниках, в Крылатском, Коммунарке и АТЦ «Москва».

С учетом этих изменений в столице останется девять тысяч коек для инфицированных.

Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов говорил, что Москва сможет вернуться к обычной жизни в ближайшие месяцы, так как ежедневно снижается количество новых заболевающих и госпитализаций.

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