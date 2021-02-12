Канадские ученые сравнили смертность от COVID-19 и гриппа. Соответствующее исследование опубликовано в журнале CMAJ. Его публикует РИА Новости.

Врачи изучили данные о случаях госпитализаций, связанных с гриппом и COVID-19, в период с 1 ноября 2019-го по 30 июня 2020 года в семи крупных больницах в Торонто и Миссиссауге. В этих районах большое население и высокий уровень коронавирусной инфекции.

Оказалось, что пациенты с коронавирусом в полтора раза чаще попадали в отделение интенсивной терапии и в полтора раза дольше оставались в медучреждениях, чем госпитализированные с гриппом. Более того, смертность среди заболевших COVID-19 оказалась выше в 3,5 раза.

Как считают авторы исследования, такие различия связаны с низким уровнем иммунитета к коронавирусу по сравнению с сезонным гриппом, однако они будут исчезать по мере появления коллективного иммунитета к COVID-19.

Ранее врач-иммунолог Ирина Ярцева сравнила особенности течения COVID-19 и гриппа. По ее словам, при гриппе температура высокая, до 39 градусов, держится дней шесть. При COVID-19 она может держаться до 10–12 дней, и это считается легкой формой. Ярцева добавила, что при коронавирусной инфекции выраженная интоксикация и температурная реакция могут быть больше, чем при гриппе. Кроме того, при заболевании COVID-19, в отличие от гриппа, обычно не поражается горло.