«Арсенал» обыграл «Лидс» в матче АПЛ

«Арсенал» на своем поле победил «Лидс» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 14 февраля, и завершилась со счетом 4:2 в пользу «канониров». В составе победителей хет-триком отметился Пьер-Эмерик Обамеянг, еще один мяч забил Эктор Бельерин. У гостей голы на счету Паскаля Стрейка и Элдера Кошты.

Победа позволила «Арсеналу» набрать 34 очка и выйти на десятое место в чемпионате. В активе «Лидса» на два очка меньше, клуб занимает 11-ю позицию.

«Арсенал» в следующем туре 21 января на своем поле примет «Манчестер Сити». «Лидс» двумя днями раньше на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном».